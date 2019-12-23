"Запоріжгаз": за 11 місяців розподіл газу в області скоротилася на 11%

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Найбільше скорочення використання газу спостерігається серед населення

З січня по листопад АТ "Запоріжгаз" здійснило доставку 786 млн куб. м природного газу споживачам регіону. Це на 11% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Побутові споживачі газу з початку року використовували 204 млн куб. м. Це 26% поставлених обсягів. Населення скоротило споживання на 21%. Три чверті обсягів були доставлені непобутовим споживам. Промисловість Запорізької області використовувала 342 млн куб. м газу, підприємства ТКЕ - 234,9 млн куб. м, бюджетні організації – 6,2 млн куб. м, релігійні організації – 0,206 млн куб. м", - йдеться в повідомленні.

Найбільше скорочення використання газу спостерігається серед населення. За словами прес-служби, це пов'язано з теплою погодою, яка спостерігається з початку зими.

"Обсяги розподілу газу до 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилися на 11%. Така тенденція спостерігається вже четвертий рік поспіль по всіх категоріях споживачів", - говорить комерційний директор АТ "Запоріжгаз" Антон Кий.

У прес-службі зазначили, що надходження коштів від надання послуг з розподілу газу залежить від розподілених обсягів енергоресурсу.

"З року в рік обсяги споживання блакитного палива в регіоні зменшуються, відповідно зменшуються і надходження за надані послуги. У свою чергу газорозподільні мережі вимагають обслуговування незалежно від обсягів споживання. Тариф на розподіл природного газу не переглядався НКРЕКП вже майже 5 років. З вартості одного кубометра АТ "Запоріжгаз" отримує лише 51 коп. з ПДВ", - йдеться в повідомленні.