"Запорожец" против иномарок: кто победил в сравнительных тестах

То, чего на самом деле стоит та или иная модель, правдиво показывает ее сравнение с одноклассниками от других уважаемых марок. Благодаря найденным отчетам ученых сегодня мы можем сравнить наш культовый "Запорожец" с европейскими конкурентами.

О том, чем 63 года назад закончились сравнительные тесты ЗАЗ-965 с иномарками, читайте в материале РБК-Украина .

Громкого экспортного успеха первый "Запорожец" не имел, но продавался в около десяти странах, в частности, в Восточной и Западной Европе, в Скандинавии. Автомобильные историки пока не знают подробностей его борьбы с конкурентами на европейских рынках, но до наших дней дошло кое-что не менее интересное - отчеты по испытаниям, которые проводились учеными в первые год-два существования ЗАЗика.

Morris Mini-Minor, BMW 600, NSU Prinz, Fiat 600, Fiat 500, Fiat Multipla, Zastava 750, Lloyd LP600, Trabant P50 - с этими моделями в 1958 - 1962 гг. испытатели института НАМИ и Запорожского автозавода сравнивали новейшую модель ЗАЗ-965. По несколько экземпляров успешных иномарок закупили в Европе и протестировали по особой методике - вместе с "Запорожцами" и отдельно.

Методика тестирований

Всем машинам запланировали пробег 25 тыс. км и разделили на две одинаковые по составу группы. Одна из них имитировала эксплуатацию в идеальных условиях (то есть по тогдашним понятиям - европейских) - на ровном асфальте, а вторая - в конкретно суровых условиях, исключительно на брусчатке и проселочных дорогах. При этом по качественным дорогам машины гоняли с полной паспортной нагрузкой, а по плохим - загруженными только на три четверти. Для чистоты эксперимента машины первой группы базировались в гараже, а вторая группа "жила" под открытым небом.

Кто самый большой из малышей

Согласно замерам, наш "горбатый" был самым большим среди конкурентов - например, + 12 см в длину против Fiat 600 и + 30 см против Morris Mini. Соответственно, он имел больше всего места для пассажиров, причем целую кучу конкурентов - NSU Prinz, Trabant, Lloyd LP 600 - наш ЗАЗик опередил в длину салона аж на 10 см.

Кузов "Запорожца" оказался не только самым просторным, но и самым прочным. Ведь кузова всех испытанных тогда одноклассников - иномарок обнаружили свою слабость, в первую очередь в точках крепления подвесок и рулевых механизмов. После 25 тысяч пройденных километров трещины возникали в местах сварки деталей, а где у кого-то и "по живому". Так, первые разрушения у тестовых образцов Fiat 600 появлялись после 15-18 тыс. км пробега.

Некомфортная и недолговечная ходовая

ЗАЗ-965 в отличие от большинства конкурентов имел полноразмерные 13-дюймовые колеса, подвешенные на стальных пружинах и торсионах, а не на резиновых втулках (например, как у Mini). Поэтому он и продемонстрировал наибольшую долговечность шасси. Ходовая часть иномарок вообще выявила больше всего замечаний: в большинстве моделей инженеры характеризовали ее как "недостаточно прочную". Рушились рычаги и шарниры, нарушались углы установки колес, каждые 10-12 тыс. км ломались листы рессоры (Fiat 600), не удерживали от раскачиваний пружины и амортизаторы (BMW 600 и Fiat Multipla), донимал малый ход колес - не более 35 мм (Fiat'ы и BMW).

Кроме Fiat 500, у всех иномарок обеих тестовых групп преждевременно (до 25 тыс. км) износились шарниры рулевого управления, а вообще проблемы с рулевым начались еще на 11 тыс. км. Резиновые муфты полуосей, которые у Fiat 500 заменяют карданные шарниры, за время испытаний разрушались дважды

Двигатель позади, но...

У большинства конкурентов ЗАЗика мотор расположен сзади - как и у него самого. Но мало у кого, кроме него, это был полноценный четырехцилиндровый четырехтактный агрегат, а не двухтактный моторчик от мотоцикла. Относительно мощности - "горбатый" сначала имел 23 лошадки, а затем - 27 л. с. и даже 30 л. с.

Поэтому, когда мощность двигателя привели к полной массе автомобилей, "Запорожец" с его 40 кг/1 л. с. был в числе первых, а с новым 27-сильным мотором стал лидером по энерговооруженности: 35 кг/1 л. с.! Лучшим был и показатель крутящего момента в 5,3 Кгм.

Кто потребляет больше топлива

Интересными получились результаты тестов на расход топлива. Оказалось, что двигатели меньшего объема потребляют больше топлива (Fiat 500 и BMW 600). А "Запорожец" со своим почтенным двигателем был внутри рейтинга: при минимальном в группе показателе 4,3 л/100 км (Fiat 500) и при максимальном 6,1 л/100 км (Lloyd LP600) расход "ЗАЗика" был 5,5 л/100 км.

Правда, к топливному аппетиту двигателя у "горбатого" добавлял своего потребления еще и автономный отопитель - порядка 0,45 л бензина в час. Да, его штатная печка была независимой от двигателя и отличалась особой эффективностью - поднимала температуру в салоне аж на 30 градусов С против 20 - 25 С у большинства одноклассников.

Коротко

Показательно, что на момент начала указанных тестирований "Запорожец" был почти готов к запуску в серию. То есть те сравнительные испытания были некими контрольными, чтобы убедиться, что созданный продукт соответствует мировому уровню. Как по нам, этот экзамен был сдан успешно.

При подготовке статьи были использованы материалы музея "Колеса Истории" (г. Киев) и музея "Фаэтон" (г. Запорожье).