Під Запоріжжям унаслідок вибуху гранати загинули двоє людей

У Запорізькому районі в селі Лежине унаслідок вибуху гранати загинули двоє чоловіків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Запорізької області.

Подія сталася вчора, 19 січня близько 10:30. Поліцейські виявили труп господаря квартири, чоловіка 1981 року народження, та місцевого мешканця 1981 року народження з осколковими пораненнями тіла.

Поліцейські провели огляд та вилучили металеві уламки корпусу гранати "Ф-1", важіль підривника й інші речові докази. Вилучене направлено на проведення дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Правоохоронці встановили, що під час вживання спиртних напоїв та, внаслідок необережного поводження з боєприпасом, стався вибух. В результаті якого обидва чоловіка померли на місці події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією нещасний випадок. Триває досудове дослідження.

РБК-Україна писало, що у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату на місцевому підприємстві, де працював.

Раніше в одному з гуртожитків у Одесі під час побутового конфлікту стався вибух гранати, в результаті якого постраждали троє людей.