Під Запоріжжям відкрили "зелений коридор" на окуповану територію

У Запорізькій області відкрився "зелений коридор" на тимчасово окуповане росіянами с. Кам'янське. Він працюватиме з 10:00 до 15:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

"Сьогодні, 26 травня, з 10:00 до 15:00 відкриваємо зелений коридор для громадян, які виявили бажання виїхати на територію підконтрольну противником в районі с. Кам'янське", - йдеться в повідомленні.

В облдержадміністрації додають, в разі зміни безпекової ситуації коридор буде закрито.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти не пропускають людей через блокпост у Василівці (Запорізька область). Через це в чергах стоять вже близько 400 автомобілів.

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