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Под Запорожьем открыли "зеленый коридор" на оккупированную территорию

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Запорожская область, Четверг 26 мая 2022 11:11
Под Запорожьем открыли "зеленый коридор" на оккупированную территорию Фото: под Запорожьем открыли "зеленый коридор" на оккупированную территорию (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Запорожской области открылся "зеленый коридор" на временно оккупированное россиянами с. Каменское. Он будет работать с 10:00 до 15:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

"Сегодня, 26 мая, с 10:00 до 15:00 открываем зеленый коридор для граждан, которые хотят выехать на территорию подконтрольную противником в районе с. Каменское", - говорится в сообщении.

В облгосадминистрации добавляют, в случае изменения ситуации безопасности коридор будет закрыт.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты не пропускают людей через блокпост в Васильевке (Запорожская область). Из-за этого в очередях стоят уже около 400 автомобилей.

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