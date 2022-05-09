ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Запоріжжя окупанти розстрілюють свої авто, щоб не їхати на передову

Новость на русском →
Запоріжжя, Понеділок 09 травня 2022 10:59
Під Запоріжжя окупанти розстрілюють свої авто, щоб не їхати на передову Фото: окупанти Запорізької області не хочуть воювати з ЗСУ на передовій (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти не горять бажанням воювати з ЗСУ віч-на-віч. У Запорізькій області солдати РФ спеціально розстрілюють свої автомобілі, щоб не їхати на передову - помирати все ж таки ніхто не хоче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

"У Пологах російські військові розстріляли близько 20 своїх автомобілів, аби не їхати на лінію фронту", - йдеться у повідомленні.

Звичайно, у причетності до утилізації транспорту вони начальству не зізналися, звинувативши у всьому сили руху опору.

Зазначимо, що рух опору у Запорізькій області набирає обертів. Так, 9 травня жителі Токмака нагадали окупантам, що вони в Україні тимчасово.

"На вулицях міста масово почали з'являтися листівки з написом: "Перемогли нацизм - переможемо та рашизм", - розповіли в ОВА.

Як повідомлялося, українські військові проводять успішний контрнаступ на Запорізькому напрямку. Це випливає із статистичних даних втрат противника на цих територіях.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що окупанти розмістили понад 100 поранених десантників у захопленому селі в Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта