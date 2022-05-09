Под Запорожьем оккупанты расстреливают свои авто, чтобы не ехать на передовую

Российские оккупанты не горят желанием воевать с ВСУ лицом к лицу. В запорожской области солдаты РФ специально расстреливают свои автомобили, чтобы не ехать на передовую - умирать все же никто не хочет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.

"В Пологах российские военные расстреляли около 20 своих автомобилей, только чтобы не ехать на линию фронта", - говорится в сообщении.

Естественно, в причастности к утилизации транспорта они начальству не признались, обвинив во всем силы движения сопротивления.

Отметим, что движение сопротивления в Запорожской области набирает обороты. Так, 9 мая, жители Токмака напомнили оккупантам, что они в Украине временно.

"На улицах города массово начали появляться открытки с надписью: "Победили нацизм - победим и рашизм", - рассказали в ОВА.