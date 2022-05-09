Под Запорожьем оккупанты расстреливают свои авто, чтобы не ехать на передовую
Российские оккупанты не горят желанием воевать с ВСУ лицом к лицу. В запорожской области солдаты РФ специально расстреливают свои автомобили, чтобы не ехать на передовую - умирать все же никто не хочет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.
"В Пологах российские военные расстреляли около 20 своих автомобилей, только чтобы не ехать на линию фронта", - говорится в сообщении.
Естественно, в причастности к утилизации транспорта они начальству не признались, обвинив во всем силы движения сопротивления.
Отметим, что движение сопротивления в Запорожской области набирает обороты. Так, 9 мая, жители Токмака напомнили оккупантам, что они в Украине временно.
"На улицах города массово начали появляться открытки с надписью: "Победили нацизм - победим и рашизм", - рассказали в ОВА.
Как сообщалось, украинские военные проводят успешное контрнаступление на Запорожском направлении. Это следует из статистических данных потерь противника на этих территориях.
Напомним, недавно стало известно, что оккупанты разместили более 100 раненых десантников в захваченном селе в Запорожской области.
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