Під Запоріжжям автівка збила трьох військових

В Енергодарі Запорізької області трьох військовослужбовців Національної гвардії, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом, збила автівка. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася 4 лютого близько 18 години. Тоді 51-річна жінка-водій автомобілю КІА RIO, рухаючись вулицею Курчатова, не витримала безпечної швидкості руху і збила трьох військовослужбовців 19-ти та 20-ти років.

Постраждалих з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доправили до міської лікарні.

Фото: ДТП в Енергодарі (zp.npu.gov.ua)

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Нагадаємо, 2 лютого в Запоріжжі маршрутний автобус в'їхав у електроопору. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 14 пасажирів.

Також РБК-Україна писало, що у Рівненській області на трасі біля міста Корець позашляховик на смерть збив двох людей на пішохідному переході.