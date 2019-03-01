У Запоріжжі затримали посадовця за розтрату 9 млн гривень

Посадовець був оголошений у розшук та рік переховувався від поліції

Полиция сегодня, 1 марта, задержала чиновника, который повлек убытки коммунальным предприятиям Запорожья и области на сумму почти 9 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Национальной полиции.

Как отмечается, чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Во время досудебного расследования установлено, чиновник 1964 года рождения вступил в сговор с председателем наблюдательного совета частного акционерного общества и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, злоупотребляя служебным положением, в период с 1998 до 2015 года они искусственно создали условия, по которым коммунальные предприятия платили в пользу обществ необоснованно завышенную стоимость за оказание услуг по приему, начислению и учету уплаченных жилищно-коммунальных платежей населением города Запорожья и области

В результате их действий общая сумма ущерба, вызванная коммунальным предприятиям вследствие необоснованных расходов составила почти 9 млн гривен.

Должностному лицу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. А 21 марта 2018 года постановлением следователем прокуратуры Запорожской области объявлен в розыск.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следственным управлением ГУНП в Запорожской области продолжается расследование уголовного производства.

РБК-Украина писало, что следственное управление Главного управления Национальной полиции в городе Киеве завершило досудебное расследование по факту незаконного завладения тремя должностными лицами коммунальной корпорации "Киевавтодор" 8 млн гривен.