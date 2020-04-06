Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 8 квітня проїзд у громадському транспорті буде дозволено виключно за перепустками

У Запоріжжі ввели обмеження у роботу громадського транспорту на час карантину через коронавірус. Про це у Facebook повідомив міський голова Володимир Буряк.

За його словами, з 8 квітня проїзд у громадському транспорті буде дозволено виключно за перепустками.

"Рішення прийняла міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на основі рішення обласної комісії", - йдеться у повідомленні.

Скористатися перепустками зможуть працівники таких галузей:

охорона здоров’я;

продовольче забезпечення;

урядування та надання найважливіших державних послуг;

енергозабезпечення;

зв’язок та комунікації;

фінансові та банківські послуги;

функціонування інфраструктури транспортного забезпечення;

функціонування сфери оборони;

функціонування правопорядку та цивільного захисту;

функціонування об‘єктів критичної інфраструктури, що мають безперервний промисловий цикл.

"Інші мешканці Запоріжжя мають перебувати вдома, виходячи на вулицю за особливої необхідності - зокрема в магазини та аптеки, розташовані поблизу їх будинків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі вирішили не прислухатися до рекомендацій Кабінету міністрів та відмовилися припиняти рух громадського транспорту з 6 квітня.

Крім того, у Запоріжжі через карантин закриють острів Хортиця, який є національним заповідником. Рішення ухвалили відповідно до постанови Кабінету міністрів № 255. Острів буде закритий для відвідувачів мінімум до 24 квітня.