У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У Запоріжжі в ніч проти 18 серпня було чутно звуки вибухів. У місті оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Згідно з даними ЗМІ, система оповіщення про загрозу ракетного удару спрацювала близько 02:52, а за кілька хвилин після цього пролунали вибухи.
Місцеві мешканці повинні були негайно пройти у безпечне місце і перебувати там, доки не прозвучить сигнал про відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, 17 серпня у Харкові прогриміли вибухи. На місці прильоту сталася сильна пожежа.
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