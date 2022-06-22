У Запоріжжі відновлюють рух Дніпрогесом: названо дату

У Запоріжжі вирішили відновити рух автомобілів греблею Дніпровської ГЕС. Обмеження на пересування скасують вже завтра, 23 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію .

Нагадаємо, проїзд по греблі Дніпрогесу в Запоріжжі перекрили на початку березня цього року. Влада пішла на такий крок через наступ росіян в напрямку Запоріжжя.

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