У Запоріжжі прибирають захисні споруди. Названа причина

"Ми вживаємо заходів щодо відновлення нашої економіки. І саме для того, щоб Запорізький бізнес міг працювати в більш-менш повному обсязі і наповнював місцевий бюджет, якраз і потрібно скорочувати комендантську годину, включати вуличне освітлення і іноді збільшувати відстань між бетонними блоками і їжаками, щоб поліпшити в місті логістичне сполучення", - заявив він.

При цьому Куртєв зазначив, що в даний час можна послабити оборонні заходи, оскільки ситуація змінилася і підступи до міста дуже міцно укріплені. Місцева влада впевнена, що російські війська в місто не пройдуть.

"Залишається загроза повітряних атак, але в сухопутному плані місто захищене дуже надійно", - підкреслив Куртєв.

За його словами, зараз необхідно сконцентруватися на економічному відновленні Запоріжжя, оскільки надходження до міського бюджету знаходяться майже на нульовому рівні.

Якщо так буде продовжуватися і далі, то в місті через три місяці може настати економічний крах.

Куртєв також попросив місцевих жителів не сіяти в соцмережах паніку через те, що в Запоріжжі включили вуличне освітлення і збільшили відстань між їжаками. Місто ніхто здавати не збирається. Всі ці заходи спрямовані на відновлення економіки.