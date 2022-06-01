У Запоріжжі прибирають захисні споруди. Названа причина

У Запоріжжі вирішили зменшити кількість бетонних блоків і протитанкових їжаків для відновлення економічної активності в місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення секретаря міської ради Анатолія Куртєва.
"Ми вживаємо заходів щодо відновлення нашої економіки. І саме для того, щоб Запорізький бізнес міг працювати в більш-менш повному обсязі і наповнював місцевий бюджет, якраз і потрібно скорочувати комендантську годину, включати вуличне освітлення і іноді збільшувати відстань між бетонними блоками і їжаками, щоб поліпшити в місті логістичне сполучення", - заявив він.
При цьому Куртєв зазначив, що в даний час можна послабити оборонні заходи, оскільки ситуація змінилася і підступи до міста дуже міцно укріплені. Місцева влада впевнена, що російські війська в місто не пройдуть.
"Залишається загроза повітряних атак, але в сухопутному плані місто захищене дуже надійно", - підкреслив Куртєв.
За його словами, зараз необхідно сконцентруватися на економічному відновленні Запоріжжя, оскільки надходження до міського бюджету знаходяться майже на нульовому рівні.
Якщо так буде продовжуватися і далі, то в місті через три місяці може настати економічний крах.
Куртєв також попросив місцевих жителів не сіяти в соцмережах паніку через те, що в Запоріжжі включили вуличне освітлення і збільшили відстань між їжаками. Місто ніхто здавати не збирається. Всі ці заходи спрямовані на відновлення економіки.
Нагадаємо, під Запоріжжям спецназ СБУ одним ударом знищив БТР російських окупантів.
Ми також писали про те, що в результаті ракетного обстрілу у Запоріжжі пошкоджено житлові будинки і торговий центр. При цьому в РФ заявили, що нібито знищили цехи заводу "Мотор Січ".
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