У Запоріжжі було чутно звуки вибухів

У ніч проти 5 вересня в Запоріжжі було чутно звуки вибухів. У місті та області оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За даними ЗМІ, вибухи пролунали близько 01:55 години. Громадян сповістили про загрозу ракетного удару за декілька хвинин до цього.

Варто зазначити, що місцеві мешканці, як тільки почули оголошення повітряної тривоги, повинні негайно пройти в уриття та перебувати там поки не прозвучить сигнал про відбій.