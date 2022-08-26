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У Запоріжжі чули вибухи: що відомо

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Запоріжжя, П'ятниця 26 серпня 2022 20:25
У Запоріжжі чули вибухи: що відомо Ілюстративне фото: у Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Запоріжжі прогриміли вибухи у п'ятницю, 26 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Жителі Запоріжжя повідомили, що бачили ракети, які пролітають над приватним сектором. Потім було чутно глухі і віддалені гучні звуки.

Оновлено

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що гучні звуки, які чули жителі деяких районів Запоріжжя - це відлуння вибухів, які сталися за містом.

"За попередніми даними, окупанти здійснювали обстріли із РСЗВ. Два удари було нанесено зі сторони Василівського району, ще 4 удари було зафіксовано в районі населеного пункту Запорізького району. Інформація попередня і потребує уточнення", - написав він.

Куртєв закликає всіх мешканців зберігати спокій і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

У свою чергу голова ОВА Олександр Старух зазначив, що гучні звуки - це результат роботи протиповітряних сил ЗСУ.

"З боку Василівки ворог атакував населені пункті поблизу Запоріжжя. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Зруйноване відбудуємо", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні у Запоріжжі вже чули вибухи, в ОВА повідомили, що спрацювала система ППО.

Тим часом російські окупанти хочуть перепід'єднати Запорізьку АЕС до своєї мережі.

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