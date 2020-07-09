У Запоріжжі викрили сепаратистів, які агітували за "народну республіку"

Служба безпеки України викрила в Запоріжжі групу сепаратистів. Вони поширювали матеріали із закликами до створення так званої "Запорізької народної республіки".

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

За даними попереднього розслідування, учасники групи належали до одного з проросійських радикальних рухів, що навесні 2014 року намагалися створити на території Запоріжжя "ЗНР".

"Після невдалої спроби захоплення влади в Запоріжжі навесні 2014 зловмисники виїхали до тимчасово окупованого проросійськими силами Луганську. Спочатку вони допомагали бойовикам облаштовувати незаконні блокпости і барикади навколо захоплених адміністративних будівель, а пізніше почали співпрацю з представниками так званого "силового блоку Л/ДНР", - зазначили в СБУ.

За завданням кураторів учасники групи повернулися на Запоріжжя, де повинні були розхитувати ситуацію в регіоні і пропагувати ідеї "російської весни".

"Напередодні державних свят зловмисники поширювали в місті деструктивні матеріали із закликами до повалення конституційного ладу, насильницької федералізації і створення фейкової "Запорізької народної республіки", - розповіли в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників були вилучені комп'ютерна техніка, мобільні телефони, медалі та нагрудні знаки так званих "Л/ДНР" та країни-агресора, амуніція, сепаратистські та комуністичні символіки.

Відкрито справу за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки і пропаганда комуністичного режиму) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні викрили кілька компаній на фінансування бойовиків на Донбасі.

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