У Запоріжжі викрили проросійських сепаратистів: хотіли відродити СРСР

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність організації проросійських сепаратистів. Вони агітували за відродження СРСР.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Наголошується, що учасники групи входили до однієї з проросійських радикальних рухів, що виступає за "відродження оновлених республік СРСР".

"За задумом замовників, фігуранти повинні були агітувати населення за повернення в "правове поле СРСР". Потім вони планували сформувати органи радянської держвлади через процедуру так званого "народовладдя", - повідомили в СБУ.

Так, учасники групи хотіли провести фейкові "всеосоюзні вибори" для створення альтернативних органів управління всіх рівнів.

"Організатор українського центру руху звернулася з офіційною заявою в державні органи влади щодо відкриття в одному з селищ Запоріжжя виборчої дільниці для проведення фейкового волевиявлення. Вона також вимагала фінансування за рахунок місцевого бюджету", - додали в спецслужбі.

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки були вилучені комп'ютерна техніка, агітаційні матеріали та документацію з підтвердженням злочинної діяльності.

За даним фактом порушено справу за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні викрили інтернет-агітаторів, які закликали до сепаратизму. Мережа управлялася з Росії.

Також РБК-Україна писало, що Росія націлена на реалізацію в Україні сценарію "керованого хаосу".