У Запоріжжі викрили організаторів "фейкових" органів влади

В Запоріжжі припинили діяльність злочинної групи, яка створювала "альтернативні" органи місцевої влади. Зокрема, вони організували районні ради.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Встановлено, що група осіб намагалася створити псевдогосударственные органи для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні. Вони створювали "фейкові" райради. Для їх легалізації вони розробили фіктивні статути, посвідчення депутатів, печатки, паспорти та інше. Свою діяльність вони також збирали добровільні волонтерські пожертви на банківські картки.

Крім цього, зловмисники створили сторінку в одній з соцмереж із закликами до приєднання громадян до "альтернативних" державним органам. Організатори хотіли розформувати місцеві органи держвлади і місцевого самоврядування в місті. Серед пропозицій була легалізація зброї шляхом видачі фіктивних "дозволів".

В ході обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили печатки псевдо-органів влади, папки з документацією за ним, документи по "Конгресу громадських об'єднань", чернетки, посвідчення громадської організації "Народний контроль", різні символіку і техніку.

Слідство йде год.1 статті 353 Кримінального кодексу України (самовільне присвоєння владних повноважень).

Сьогодні повідомлялося, що у Хмельницькому Служба безпеки України заблокувала створення фейкового міської ради. Організована група намагалася створити цей орган для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 жовтня у Соснівці виявили самопроголошений дільничний виборчком, який організував свої вибори паралельно з офіційною комісією. При цьому виборців на дільницю заманювали музикою.