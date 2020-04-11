ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Запоріжжі стався обвал у багатоквартирному житловому будинку

Новини » Надзвичайні події     11.04.2020 - 15:13
У Запоріжжі стався обвал у багатоквартирному житловому будинку
Фото з місця події (zp.dsns.gov.ua)

Мешканців будинку евакуювали

У суботу, 11 квітня, у Запоріжжі обвалився перший поверх багатоквартирного житлового 3-поверхового будинку на вулиці Павлокічкаська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники евакуювали 15 осіб, інші мешканці будинку вийшли самостійно.

"Прибувши на місце події рятувальники встановили, що сталося руйнування конструкції будинку на першому поверсі в нежитловому приміщенні з наступним обваленням в підвал. Під загрозою опинилися мешканці 2 і 3 поверхів. Рятувальники евакуювали з осередку небезпеки 15 осіб, решта, близько 40 осіб - вийшли самостійно. Бійці ДСНС огородили вогнище небезпеки, і контролюють місце події", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють співробітники поліції й представники органів місцевої влади, а також співробітники газової служби, які перекрили газопостачання для запобігання вибуху.

"Причина руйнування встановлюється. Ситуація контрольована. Постраждалих у результаті події немає. Нині органами місцевої влади вирішується питання по забезпеченню мешканців будинку тимчасовим місцем проживання на час проведення аварійних робіт", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця події (zp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Одеси обрушився старовинний будинок на розі Канатної та провулку Нахімова. Раніше в цьому будинку почалися роботи.

Також РБК-Україна писало, що в січні у Львівській області обвалилася частина будівлі колишнього костелу Капуцинів, який є пам'яткою архітектури національного значення.

Поліція Запоріжжя підтвердила виклик на допит посадовця міськради Мера Запоріжжя допитають через відмову зупинити транспорт
Новини України Запоріжжяпроисшествие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся