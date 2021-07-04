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У Запоріжжі сталася стрілянина в ресторані, є загиблий

Автор: Дмитро Левицький

У Запоріжжі вночі 4 липня сталася стрілянина у ресторані "Аристократ". В результаті стрілянини, попередньо, загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві видання "ZаБор" та "Актуально".

Інформацію про стрілянину спочатку поширили у соцмережах, додавши фото та відео, на яких помітно тіло людини на підлозі. На місці події працювали правоохоронці, але поліція наразі офіційно не повідомляла про цей інцидент.

Видання "Актуально" з посиланням на власні джерела повідомляє, що стріляли у молодиків, в результаті чого один з них загинув, а ще одного доправили до лікарні з великою кількістю вогнепальних поранень.

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