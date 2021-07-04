В Запорожье произошла стрельба в ресторане, есть погибший

В Запорожье ночью 4 июля произошла стрельба в ресторане "Аристократ". В результате стрельбы, предварительно, погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные издания "ZаБор" и "Актуально" .

Информацию о стрельбе сначала распространили в соцсетях, добавив фото и видео, на которых заметно тело человека на полу. На месте происшествия работали правоохранители, но полиция пока официально не сообщала об этом инциденте.

Издание "Актуально" со ссылкой на собственные источники сообщает, что стреляли в молодых людей, в результате чего один из них погиб, а еще одного доставили в больницу с большим количеством огнестрельных ранений.