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У Запоріжжі сталася стрілянина в ресторані, є загиблий

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Запоріжжя, Неділя 04 липня 2021 11:19
У Запоріжжі сталася стрілянина в ресторані, є загиблий Фото: у Запоріжжі стріляли в ресторані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Запоріжжі вночі 4 липня сталася стрілянина у ресторані "Аристократ". В результаті стрілянини, попередньо, загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві видання "ZаБор" та "Актуально".

Інформацію про стрілянину спочатку поширили у соцмережах, додавши фото та відео, на яких помітно тіло людини на підлозі. На місці події працювали правоохоронці, але поліція наразі офіційно не повідомляла про цей інцидент.

Видання "Актуально" з посиланням на власні джерела повідомляє, що стріляли у молодиків, в результаті чого один з них загинув, а ще одного доправили до лікарні з великою кількістю вогнепальних поранень.

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Запоріжжя Стрільба ресторан
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