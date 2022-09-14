У Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги

Жителі Запоріжжя повідомляють про звуки вибухів у різних районах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що в області оголошена повітряна тривога. Жителям слід перебувати в укриттях.
Секретар Запорізької міськради повідомив, що гучні звуки, які чули мешканці деяких районів під час повітряної тривоги, - це відлуння вибухів, які сталися за містом.
За його словами, у самому Запоріжжі зараз спокійно.
Він закликає всіх жителів зберігати спокій та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу.
Окрім того, у середу росіяни обстріляли Миколаїв, двоє людей загинули, ще трьох госпіталізували.
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