У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

У Запоріжжі вранці 17 вересня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, окупанти завдали ракетного удару по селу недалеко від Запоріжжя. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Вже за кілька хвилин місцеві Telegram-канали повідомили про вибухи. Також там публікують відео, де видно, як над містом здіймається дим.

За кілька хвилин до повідомлень про вибухи секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав місцевих мешканців терміново пройти до укриття.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни продовжують втрачати бази в Запорізькій області. Під Мелітополем 17 вересня горів ще один військовий об'єкт ворога.

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