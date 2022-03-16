У Запоріжжі приймають евакуйованих з Маріуполя

Наразі йдеться про 660 місць для розміщення маріупольців. Тут їх чекають тепла постіль, одяг, медикаменти, гаряча їжа і іграшки для дітей.

Також компанія разом із місцевою владою допомагає обладнати 2000 додаткових місць для тимчасового поселення біженців.

Нагадаємо, у містах присутності групи "Метінвест" для переселенців обладнали вже 5500 місць у санаторіях і пансіонатах.

Волонтери також зібрали тисячі тон гуманітарної допомоги для людей - продуктів харчування, товарів першої необхідності, ліків та одягу.