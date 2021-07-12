У Запоріжжі презентували нову айдентику Хортиці

У Запоріжжі відбулася презентація брендингу Хортиці. На острові цього року почалося масштабне оновлення у межах програми президента "Велике будівництво".

Як розповів креативний директор агентства Bickerstaff.284, яке розробило концепцію брендингу, Ілля Ануфрієнко, під час розробки комунікаційного повідомлення та візуальної системи острова було проведено безліч глибинних інтерв’ю та досліджень вітчизняних та іноземних історичних джерел.

Головним завданням є розвиток острова як культурного, історичного, природного та рекреаційного комплексу. Це потребує більш глибокої та всебічної візуальної системи ідентифікації острова, ніж через асоціації лише з козацтвом.

"Нам здалося, що Хортиця - це ніби живий організм, що дуже різнобічний і таїть у собі безліч прихованих і не звіданих тайн і можливостей, з якими можна ознайомитися, обмінятися і наповнитися енергією. Новий брендинг острова Хортиця - це графічна подорож, що розвивається разом зі знанням людини. Чим більше ми дізнаємося про острів, тим більше острів розкривається для нас у всій своїй красі. Ми дослідили і зібрали неочевидні елементи, які приховує острів, і використали їх для нашої візуальної системи. Розробили набір символів, які відображають елементи флори і фауни, певних історичних епох, містичні та абстрактні елементи - все те, що можна для себе відкрити лише в одному місці, на Хортиці. Наше позиціонування: Острів Хортиця - живий острів сили. Наше повідомлення: приїдь і відчуй", - зазначив Ануфрієнко.

Наразі для багатьох українців Хортиця асоціюється саме з козацтвом. Новий брендинг подає її як головний острів країни, що поєднує лівий та правий береги Дніпра.

"Поєднати в одному бренді різні прояви острова, різні його історії та різні складові - це надзвичайно складно. Після перегляду презентації брендингу в мене з’явилася асоціація, що Хортиця - це основний острів країни. Хортиця - це дійсно про якесь глибинне коріння, причому про коріння природне, і про коріння історичне, і коріння, яке дає нам перспективу в майбутньому", - повідомив генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко.

За його словами, нова айдентика Хортиці має багато різних проявів і моделюватиметься в залежності від тематики. Вона буде дуже різноплановою і в той же час об’єднана спільною ідеєю. Таким чином це буде не просто логотип, а айдентика, яка працюватиме з кожною подією, об’єктом чи локацією.

Як зазначається, остаточний символ острова Хортиця зможуть обрати запоріжці та мешканці інших міст України. Найближчим часом проводитиметься голосування. На вибір буде запропоновано дев’ять символів.