У Запоріжжі опалювальний сезон стартує з 2 листопада. Відповідне рішення у середу, 28 жовтня, ухвалив виконавчий комітет Запорізької міської ради.

Про це написав мер міста Володимир Буряк на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Сьогодні виконавчий комітет Запорізької міської ради прийняв рішення про старт опалювального сезону з 2 листопада. Як і завжди, в першу чергу до тепла будуть підключені лікарні, амбулаторії, дитячі садки та інші заклади соціальної сфери", - зазначив очільник Запоріжжя.

За його словами, концерну "Міські теплові мережі" та керуючим компаніям поставлена задача забезпечити подачу тепла до житлових будинків до 6 листопада.

"Після цього кол-центр "15-80" розпочне приймати заявки від мешканців квартир, де з якихось причин не буде опалення", - додав мер.

Нагадаємо, раніше у Кабінеті міністрів повідомили, що житловий фонд та об’єкти соціальної сфери у більшості областей почали підключати до тепла з 15 жовтня. Станом на 26 жовтня до опалення підключено понад 45% житлових будинків та майже 57% об’єктів соціальної інфраструктури.

Як писало РБК-Україна, за даними Міненерго, в опалювальний сезон Україна входить з рекордними запасами палива.

Так, з початком опалювального сезону Україна почала відбір газу з підземних сховищ.