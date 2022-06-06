ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Запоріжжі відкривають коридор для виїзду на окуповану територію

Новость на русском →
Запоріжжя, Понеділок 06 червня 2022 09:48
У Запоріжжі відкривають коридор для виїзду на окуповану територію Фото: у Запоріжжі відкривають коридор для виїзду на окуповану територію (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 6 червня, в Запоріжжі відкривається зелений коридор для бажаючих виїхати на тимчасово окуповану територію області. Виїхати можна буде тільки на власному автотранспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА в Telegram.

"Сьогодні планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Зараз сформована черга автомобілів на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що інформація про зміни перетину лінії розмежування через ситуацію з безпекою буде повідомлена додатково.

Нагадаємо, Запорізька область окупована російськими військами майже на 60%.

Крім того, в Кремлі планують протягом року провести так звані "референдуми" про приєднання до Росії всіх окупованих регіонів України, в тому числі частини Запорізької області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Запоріжжя Війна Росії проти України
NEWS
На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм
На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм
DAILY
Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою