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На Запоріжжі окупанти викрали спецавтомобілі з медзакладів та шкільний автобус

На Запоріжжі російські окупанти викрали спецавтомобіл (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Війська Росії викрали з Більмацької підстанції екстреної швидкої медичної допомоги 2 спецавтомобілі та шкільний автобус у Пологівському районі Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Зокрема, 9 квітня озброєні російські окупанти проникли на територію Більмацької підстанції екстреної швидкої медичної допомоги та викрали дві автівки спеціального медичного транспорту.

Також 11 квітня окупанти викрали автобус ISUZU, який був на території установи у Пологівському районі. Крім цього військові країни-агресора продовжують викрадати автомобілі у громадян на окупованих територіях Запорізької області.

Окрім того, росіяни вкрали дві вантажівки з причепом, які належали мешканцю Пологів.

Зазначається, що наприкінці березня 2022 року на в'їзді до окупованого Енергодара, погрожуючи водієві вогнепальною зброєю, окупанти вкрали автомобіль з медикаментами, які везли в аптеки міста. Загальна вартість викрадених ліків становить майже 370 тисяч гривень.

За фактами заволодіння військовослужбовцями Росії транспортними засобами та розбою відкрили кримінальні провадження.

Раніше ми повідомляли, що у Сумській області окупанти викрали приватні авто, "швидку" та пожежну машину.

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