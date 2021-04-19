У Запоріжжі назвали перші кроки в реставрації музею на Хортиці

За словами заступниці міністра культури та інформаційної політики Світлани Фоменко, реновація Хортиці стане частиною проекту "Велика реставрація", що, своєю чергою, входить у президентську програму "Велике будівництво".

"Розпочинати варто з великої візії, мрії: як ми разом уявляємо, чим живе острів через п’ять, десять, сто років. Планувати обов’язково необхідно на десятиліття вперед. Чи можливо, аби музей став частиною світового музейного кола, був інноваційним? Це абсолютно реалістично", - вважає кураторка культурних проектів Вероніка Селега.

Учасники дискусії погодились, що Хортиця має бути безбар’єрною, сучасною та пропонувати різні варіанти відпочинку. В тому числі можливість кількаденної зупинки на шляху до моря - це забезпечить фінансову сталість заповідника.

На думку голови Запорізької обласної адміністрації Олександра Старуха, відродження острова - завдання національного масштабу, що потребує спільних зусиль і залучення інвестицій.

"Для нас важливе відродження Музею історії запорозького козацтва. Шість років він не працює, перебуває в аварійному стані. Але завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського з’явилася можливість відновлення Музею. Хортиця - це не локальна пам'ятка, а об’єкт гордості всієї країни", - зазначив він.

Старух також підкреслив важливість налагодження транспортного сполучення. Завдяки тому, що Запорізький міст добудовують за програмою "Велике будівництво", острів буде пов’язаний новою магістраллю з обома частинами міста.