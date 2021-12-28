Конфлікт на ковзанці стався через те, що один із відвідувачів, перебуваючи у стані алкогольно сп’яніння, не погодився з тим, що його абонемент закінчився раніше, ніж він це очікував.

"Здійснювати доплату чи покидати ковзанку він не мав наміру. В результаті виникла сварка, під час якої відвідувач витяг з кишені предмет, схожий на пістолет, та став погрожувати їм охоронцю", - пише пресслужба.



Фото: у Запоріжжі чоловік погрожував пістолетом через абонемент на ковзанку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Охоронець встиг натиснути на кнопку термінового виклику поліції й сховався у службовому приміщенні.

Поліція встановила особистість злочинця та затримала його.

Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, чоловікові загрожує позбавлення волі строком до семи років.