Конфликт на катке произошел из-за того, что один из посетителей, находясь в состоянии алкогольно опьянения, не согласился с тем, что его абонемент закончился раньше, чем он этого ожидал.

"Осуществлять доплату или покидать каток он не собирался. В результате возникла ссора, во время которой посетитель вытащил из кармана предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать им охраннику", - пишет пресс-служба.



Фото: в Запорожье мужчина угрожал пистолетом из-за абонемента на каток (Виталий Носач, РБК-Украина)

Охранник успел нажать на кнопку срочного вызова полиции и скрылся в служебном помещении.

Полиция установила личность преступника и задержала его.

Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет.