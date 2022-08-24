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У Запоріжжі та Харкові пролунали вибухи після оголошення тривоги

Фото: вибухи сталися в Запоріжжі та Харкові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вночі 24 серпня прогриміли вибухи в Запоріжжі та Харкові, оголошена тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У місцевих соцмережах повідомляють про чотири вибухи в Запоріжжі. Жителів просять залишатися в укриттях.

Також місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів у Дніпрі.

Оновлено 00:43

Як повідомляє Запорізька ОВА, ракети окупантів потрапили в об'єкти інфраструктури в Шевченківському і Комунарському районах міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що окупанти за вечір три рази обстріляли Харків. Був "приліт" до Шевченківського району, там почалася пожежа.

Як повідомлялося, нещодавно у Запорізькій області унаслідок ворожих обстрілів поранення отримала 8-річна дитина і двоє дорослих.

18 серпня армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю з тимчасово окупованої території.

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Запоріжжя