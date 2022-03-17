RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Запоріжжя готове прийняти до 30 тисяч біженців, - глава ОВА

Евакуація мирних жителів (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Запоріжжя здатне прийняти близько 30 тис осіб. Для цього у міста є всі необхідні ресурси: запаси харчування і місць проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Запорізької ОВА.

Старух повідомив, що в Запоріжжі зараз є потенціал і запаси їжі для прийому близько 30 000 чоловік. Також він розповів, що ввечері в місто прибула одна організована колона з Бердянська у складі 15 автобусів з жителями Бердянська і Маріуполя, в тому числі дітьми з інтернатів у супроводі митрополита Запорізького Луки. Заплановано, що діти з інтернатів найближчими днями вирушать далі, до Львова та за кордон.

Раніше ми писали, що сьогодні відбудеться евакуація жителів Ірпеня з Романівки. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України