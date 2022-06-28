У Запоріжжі лунатимуть вибухи під час сирен: в чому причина

У Запоріжжі попереджають місцевих жителів про проведення вибухових робіт. Під час яких вмикатимуться сирени.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.
"29 червня з 15:00 до 18:00 на підприємстві ТОВ "Мокрянський кам’яний кар'єр №3", яке знаходиться у Шевченківському районі, будуть проводитися вибухові роботи. Вони пов’язані з виконанням виробничого процесу", - написав Куртєв.
За його словами, під час проведення робіт тричі вмикатимуть сирени, а саме:
Відомо, що найближчі населені пункти до місця проведення вибухових робіт - села Наталівка і Степне та селище Будівельників.
Нагадаємо, також нещодавно в Миргородській громаді Полтавської області жителів також попереджали про вибухи та пояснювали причину.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.