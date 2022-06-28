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У Запоріжжі лунатимуть вибухи під час сирен: в чому причина

Фото: в Запоріжжі лунатимуть вибухи під час сирен (pixabay.com)
Автор: Марія Кучерявець

У Запоріжжі попереджають місцевих жителів про проведення вибухових робіт. Під час яких вмикатимуться сирени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.

"29 червня з 15:00 до 18:00 на підприємстві ТОВ "Мокрянський кам’яний кар'єр №3", яке знаходиться у Шевченківському районі, будуть проводитися вибухові роботи. Вони пов’язані з виконанням виробничого процесу", - написав Куртєв.

За його словами, під час проведення робіт тричі вмикатимуть сирени, а саме:

  • перша (попереджувальна) - один тривалий сигнал, за годину до вибуху;
  • друга (бойова) - два тривалих сигнали. Під час їх звучання буде проведено масовий вибух гранітних порід, який супроводжуватиметься потужним звуком і стовпом пилу;
  • третя (закінчення робіт) - три коротких сигнали.

Відомо, що найближчі населені пункти до місця проведення вибухових робіт - села Наталівка і Степне та селище Будівельників.

Нагадаємо, також нещодавно в Миргородській громаді Полтавської області жителів також попереджали про вибухи та пояснювали причину.

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ЗапоріжжяВибух