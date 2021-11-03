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У Запоріжжі на акції "антивакцинаторів" сталися сутички. Є затримані та потерпілий

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Запоріжжя, Середа 03 листопада 2021 17:40
У Запоріжжі на акції "антивакцинаторів" сталися сутички. Є затримані та потерпілий Фото: на акції проти вакцинації в Запоріжжі сталися сутички (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Запоріжжі сьогодні відбулася акція протесту проти вакцинації від коронавірусу. На акції сталися сутички з правоохоронцями, які переросли у затримання декількох учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області.

Акція протесту проходила під стінами Запорізької обласної державної адміністрації. Правоохоронці, як кажуть в поліції, проводили роз’яснювальну роботу та вимагали дотримуватися карантинних обмежень, зокрема бути в масках та на відстані одного метра одне від одного.

"П’ятеро громадян, які свідомо не виконували законні вимоги працівників поліції та провокували правоохоронців та інших учасників зібрання, були затримані згідно зі статтею 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - заявили в поліції.

Під час затримання один з учасників акції впав на землю, після чого поліцейські надали йому першу невідкладну медичну допомогу та викликали швидку. Медики по прибуттю забрали потерпілого в лікарню, щоб діагностувати отримані травми.

"Начальником ГУНП в Запорізькій області призначено проведення службового розслідування щодо законності дій його підлеглих. У разі встановлення порушень, матеріали будуть направлені до Державного бюро розслідувань", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, подібні акції протесту відбувалися сьогодні у Києві та інших містах України.

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