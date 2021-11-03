Заблоковані вулиці та молитва за "порятунок роду": по Україні пройшли протести "антивакцинаторів"
В Україні, зокрема в Києві, пройшли акції протесту "антивакцинаторів". В Одесі навіть пройшла молитва за "порятунок роду".
Більш детально про "антивакцинаторські" протести в Україні, в матеріалі РБК-Україна.
Одеса
В центрі Одесі декілька десятків противників вакцинації від COVID-19 провели акцію протесту. Вони вигукували лозунги і молилися, пише місцеве видання "Думская".
Люди протестували проти "цифрового гетто" та "тарифного геноциду". Захід завершився молитвою "Отче наш".
Хмельницький
На Майдані Незалежності у Хмельницькому вийшли на акцію протесту проти карантинних обмежень та примусової вакцинації.
Фото: протест у Хмельницькому
Переважна більшість протестувальників - противники вакцинації, карантину та COVID-сертифікатів. Люди вийшли з плакатами та вимагають зупинити "медичний експеримент" та "примусову вакцинацію".
Київ
Під Верховною радою, що у Києві, пройшов мітинг “антивакцинаторів”. Протестувальники вимагали скасувати карантин та відмовитись від примусових щеплень, захистити людство від чіпізації і врятувати "їхніх дітей".
Протестувальники заблокували проїжджу частину по ходу мітингу.
До охорони правопорядку залучали Нацгвардію.
Мелітополь
Супротивники вакцинації від коронавірусу зібралися на мітинг. Антивакцинатори вийшли до виконкому заявити, що вони проти медексперименту, і вимагають скасувати обмеження, пов'язані з наявністю щеплення від ковіда.
Поліція намагається встановити організаторів заходу. І повідомляє, що мітингувальники порушують карантин, і можуть бути за це оштрафовані, оскільки зараз "червона зона", а присутні не мають COVID-сертифікатів.
Реакція МОЗ
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко відреагував на мітинг "антивакцинаторів". Він назвав його насмішкою над медиками.
"Зібрання людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися - це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над родинами, які на жаль, втратили своїх рідних через ковід", - заявив він на брифінгу.