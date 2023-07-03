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Запорожскую АЭС покинула часть коллаборантов, - мэр Энергодара

Фото: Запорожская атомная электростанция (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Запорожскую атомную электростанцию, временно захваченную российскими войсками, покинула часть работников ЗАЭС, которые пошли на сотрудничество с оккупантами и заключили контракты с "Росатомом".

Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает РБК-Украина со ссылкой на Украинское Радио.

По его словам, также выехала часть персонала "Росатома", что была ранее завезена на ЗАЭС с атомных станций на территории РФ. Речь идет о количестве до ста специалистов.

По данным Орлова, они уехали из Энергодара, города-спутника ЗАЭС, в конце той недели.

Также мэр сообщил, что сейчас в оккупированном городе находится около 5-6 тысяч работников Запорожской АЭС, которые фактически являются заложниками российских захватчиков. Представители оккупационной "администрации" не позволяют им покидать пределы Энергодара.

Орлов добавил, что укрытий в случае теракта и взрыва на подконтрольной войскам РФ ЗАЭС в Энергодаре не предусмотрено. Взрывчатка на Запорожской АЭС, отметил городской голова, была завезена еще почти год назад.

"Был заминирован периметр станции, заминировано все побережье Каховского водохранилища. А с начала этого года россияне начали в хаотическом режиме миновать, возможно, готовясь к контрнаступлению ВСУ, территорию по периметру города поля сельскохозяйственного назначения", - рассказал он.

Фактически россияне используют атомную станцию как рычаг международного влияния для шантажа не только Украины, но и всего мира, подчеркивает Орлов.

Риск теракта на ЗАЭС

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что российские оккупанты могут раздумывать над совершением террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Как отметил руководитель ГУР Кирилл Буданов, россияне дополнительно заминировали бассейн-охладитель, в случае подрыва которого "будут значительные проблемы".

Как считает президент, враг может совершить теракт для остановки контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Подробнее о том, зачем Россия заминировала ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

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