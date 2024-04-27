На Запорожском направлении военные уничтожили вражеский бронетранспортер (видео боя)

Ситуация на фронте

Напомним, что Генштаб обновил потери Российской Федерации в войне против Украины. И по последним данным, общее количество потерь армии РФ с начала вторжения уже достигло более 465 тысяч военных.

К тому же РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки на фронте произошло более 90 боевых столкновений.

Между тем спикер оперативного командования "Хортица" Назар Волошин рассказал, какое направление украинского фронта на данный момент остается одним из самых "горячих".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.