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В оккупированной Запорожской области "национализируют" брошенные квартиры, - ЦНС

Фото: захватчики национализируют брошенные квартиры в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики продолжают отжимать квартиры украинцев, которые выехали из оккупации.

Отмечается, что в регионе заработала "государственная жилищная инспекция", целью которой является выявление пустых квартир, или квартир, чьи владельцы покинули регион. В дальнейшем такие квартиры объявляют "бесхозяйственными" и "национализируют".

"Инспекторы" обходят ОСМД, где требуют предоставить информацию о квартирах без владельцев, а также давят на нелояльных глав квартирных объединений.

Напомним, на временно оккупированных территориях Запорожской области растет безработица, наблюдаются высокие цены даже на жизненно важные товары и задержки до двух месяцев заработных плат для работников "предприятий" и "организаций".

Кроме того, российские силы на оккупированных территориях Украины анонсировали назначение убийц на руководящие "должности" в "администрации". Оккупанты продолжают выселять местных жителей из захваченной части Запорожской области и завозить лояльное население из России.

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Запорожье