В оккупированной Запорожской области "национализируют" брошенные квартиры, - ЦНС

Напомним, на временно оккупированных территориях Запорожской области растет безработица, наблюдаются высокие цены даже на жизненно важные товары и задержки до двух месяцев заработных плат для работников "предприятий" и "организаций".

Кроме того, российские силы на оккупированных территориях Украины анонсировали назначение убийц на руководящие "должности" в "администрации". Оккупанты продолжают выселять местных жителей из захваченной части Запорожской области и завозить лояльное население из России.

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