ua en ru
Вс, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Запорожской области произошла "межэтническая" стычка, более 20 погибших оккупантов

Новина українською →
Воскресенье 20 августа 2023 10:22
В Запорожской области произошла "межэтническая" стычка, более 20 погибших оккупантов Фото: "кадыровцы" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вслед за Мариуполем, "межэтническая" стычка произошла и в Михайловке Запорожской области. В результате стрельбы погибли более 20 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.

Как отмечает Маляр, межэтнические и межнациональные противоречия процветают не только в России, но и во временно оккупированных территориях.

"Так, в населенном пункте Михайловка во время съемок российского пропагандистского сюжета о чиновнике из числа "кадыровцев" военнослужащие-дагестанцы выразили недовольство, которое переросло в столкновение", - пишет заместитель министра обороны.

В результате конфликта, как отмечает Маляр, погибли 20 оккупантов, в том числе около 40 получили огнестрельные ранения.

Схватка в Мариуполе

Вчера, 19 августа, как рассказывал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, у оккупантов также произошел переросший в стрельбу конфликт. Причина заключалась в том, что оккупационная комендатура остановила чеченца, автомобиль которого был набит оружием без документа.

Во время конфликта произошла стрельба, однако, к сожалению, враг не отличился потерями в тот вечер.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Запорожская область Война в Украине
NEWS
Онлайн или офлайн. Как будут работать школы с 1 сентября и есть ли план на случай блэкаута
Онлайн или офлайн. Как будут работать школы с 1 сентября и есть ли план на случай блэкаута
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне