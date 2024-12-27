В Запорожской области формируют группы быстрого реагирования: что это и для чего нужно

Координационный гуманитарный центр (КГЦ) предлагает людям стать волонтерами - присоединиться к группам быстрого реагирования (ГБР) в Запорожье и области для помощи нуждающимся во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова регионального директора Координационного гуманитарного центра Виктории Коваленко во время брифинга в медиацентре при Запорожской ОГА.

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Деятельность Координационного гуманитарного центра

Коваленко рассказала, что Координационный гуманитарный центр (КГЦ) был создан после деоккупации Харьковской области (когда очень большая территория была в кризисной ситуации).

Тогда многие населенные пункты не получали никакой гуманитарной помощи, причем некоторые из них были "на уровне голода".

Между тем гуманитарные экипажи (караваны) не координировались и преимущественно ехали в крупные города, минуя малые общины.

Тогда группа активных волонтеров начала "строить" необходимую систему координации. Впоследствии Координационный гуманитарный центр начал работать в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

"Наша задача - направить и скоординировать гуманитарные миссии благотворительных и общественных организаций. В Запорожской области их работает 210", - отметила региональный директор.

Она добавила, что КГЦ постоянно получает финансирование от международных доноров (Великобритании, США, Швейцарии и других стран).

"Они выделяют финансирование нам. А мы его просто распределяем по более юным, маленьким организациям, которым эта помощь сейчас очень и очень необходима", - объяснила Коваленко.

Для чего нужны группы быстрого реагирования

По словам регионального директора, подобная ситуация возникла и с группами быстрого реагирования (ГБР).

"Когда были массированные обстрелы, в первое время, коммунальщики не могли разделиться и все одновременно покрыть", - отметила она и добавила, что в такой ситуации нужны как раз "просто рабочие руки".

Речь идет о волонтерах, которые могут приезжать на место происшествия после того, как уже поработала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"После того, как эта локация стала более безопасной, доступной, волонтеры определяют направление работы в полной координации с коммунальными службами", - пояснила Коваленко.

Она уточнила, что ГБР "получают" соответствующие локации, адреса, и "берут в работу" улицы или дома.

"Помогают людям убирать строительный мусор, "консервировать" окна и выполнять другую работу", - отметила эксперт.

Она добавила, что группа быстрого реагирования (этот процесс) является инициативой, которая сейчас будет развиваться и расти.

Кого и для чего ищут в Запорожской области

Коваленко рассказала, что в Запорожье ГБР координируют свою работу, в частности:

с КП "Запорожремсервис"

с аварийно-спасательной службой "Кобра"

с Институтом развития города

"Мы максимально рассказываем об этой проблематике и привлекаем дополнительное финансирование - чтобы она могла распространиться не только на город Запорожье, но и на всю Запорожскую область", - отметила региональный директор КГЦ.

В качестве примера она привела инициативную группу в Кушугумской поселковой территориальной общине в Запорожском районе Запорожской области.

"Там уже есть организация, которая проявила инициативу сделать локально у себя группу быстрого реагирования", - объяснила Коваленко и добавила, что речь идет о "сети" таких групп.

В то же время она отметила, что волонтеров на такие работы не отправляют "просто так, без ничего".

Так, перед началом деятельности они получают необходимые для нее инструменты.

Кроме того, волонтерское движение "Добробат" (добровольческий строительный батальон), вместе с Координационным гуманитарным центром, проводит на месте соответствующий инструктаж - о том, как именно выполнять определенный тип работ.

И отдельно есть обучение (комплексный курс), в программу которого входит:

базовая противоминная опасность

первая психологическая помощь

тактическая медицина

инструктаж по работе с заминированными территориями

инструктаж по работе с разбором завалов

"Этот комплексный курс люди могут пройти и присоединиться к группе быстрого реагирования", - отметила Коваленко.

По ее словам, сейчас в этой группе (ГБР в Запорожье) 60 человек, волонтеров.

"И мы активно привлекаем всех, чтобы она расширялась... Если говорить о возможностях Координационного гуманитарного центра, то где-то 100 человек мы точно сможем научить, выдать базовые какие-то вещи, каску, инструменты и т.д.", - рассказала эксперт.

Она отметила, что сейчас открывают соответствующий набор людей (в ГБР).

"Разработали форму, которой можем поделиться. Она очень быстрая. Заполняется за две минуты. С вами свяжутся и вы сможете присоединиться, помочь нуждающимся", - добавила Коваленко.

В завершение она отметила, что Запорожская область была и будет в приоритете гуманитарной помощи на 2025 год, на фоне:

большого количества внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)

регулярных обстрелов управляемыми авиационными бомбами (КАБами)

линии разграничения (линии фронта), проходящей по части области

"Поэтому Координационный гуманитарный центр будет делать все для того, чтобы волонтерские инициативы (ГБР или любые другие) продолжали жить дальше", - подытожила представитель КГЦ.