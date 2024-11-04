Волонтерам станет проще регистрировать авто для военных: что изменилось
Кабинет Министров Украины упростил процедуру временного учета транспортных средств, получаемых военными ВСУ как гуманитарной помощью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Постановление было подготовлено Министерством социальной политики. Она призвана облегчить доступ военных к регистрации полученных автомобилей, урегулировать вопросы пользования такими транспортными средствами и их передаче другим военнослужащим.
По новому порядку военнослужащие могут зарегистрировать транспорт на свое имя и пользоваться им до завершения военного положения и еще в течение трех месяцев после его отмены.
Какие документы нужны
Отмечается, что для регистрации военнослужащему необходимо в течение 10 дней от подписания акта приемки-передачи (как это требует законодательство по всем случаям регистрации ввезенных автомобилей) подать в сервисный центр:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- документ о прохождении военной службы;
- акт приемки-передачи транспортного средства установленной формы;
- распечатанную электронную декларацию.
Таким образом, это нововведение способствует не только прозрачному распределению гуманитарной помощи, но и повышает эффективность использования транспортных средств, в частности, упрощенной возможностью передачи автомобилей между военными.
Также сообщается, что указанные в акте приемки-передачи до 5 человек будут иметь право перерегистрировать такой автомобиль на свое имя.
В Минсоцполитики подчеркнули, что этот механизм создан для обеспечения прав военнослужащих на использование гуманитарных автомобилей в условиях военного положения.
В каких случаях временный учет прекращается
Кроме того, были определены случаи, при которых временный учет может быть прекращен:
- уничтожение этого транспортного средства;
- смерти военнослужащего;
- приостановление военной службы;
- признание военнослужащего пропавшим без вести;
- пребывание военнослужащего в плену;
- пребывание военнослужащего на лечении более одного месяца (в частности, в связи с ранением, контузией, травмой или увечьем);
- пребывание военнослужащего в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части или дезертирством;
- увольнение военнослужащего с военной службы;
- отказом военнослужащего от транспорта в пользу другого военнослужащего.
Также в правительстве отметили, что теперь регистрация автомобилей, предоставленных военным с начала декабря 2023 года, будет значительно проще благодаря внедренной автоматизированной системе учета гуманитарной помощи.
Однако военные ВСУ нуждаются не только в авто. Армии необходимы дроны. Адвокат и директор БО "Кот Муран" Олег Горбачев отметил, что они должны поставляться по схеме "от производителя - на фронт".
Добавим, что помогают ВСУ не только украинские волонтеры. К примеру, в Литве в прошлом месяце отправили большой пакет помощи батальона "Азов".
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