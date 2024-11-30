Бронь от мобилизации. Кабмин определил условия для курсов такмеда, БПЛА и волонтеров

Кабинет министров разрешил бронирование от мобилизации сотрудников курсов тактической медицины. А также установил требования для волонтеров, работников курсов по беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственное постановление №1361 .

Министерство обороны сможет предоставлять бронь сотрудникам предприятий и организаций, которые проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации военнослужащих по домедицинской помощи (такмед). Но при выполнении минимальных условий.

В частности, для бронирования нужно за 12 месяцев до подачи заявления провести не менее 96 курсов тактической медицины по утвержденным программам (Генштабом ВСУ или Минобороны). Или 24 курса с базовым уровнем на одного военнообязанного.

Курсы БПЛА и РЭБ

Для курсов по радиоэлектронной борьбе - подготовить не менее 150 специалистов за календарный год. А для курсов по беспилотников - не менее 100 пилотов БпЛА I и II классов (включая FPV) или по не менее 200 пилотов БпЛА I класса "микро" (без FPV) на одного военнообязанного.

Волонтеры

Волонтеры благотворительных фондов, которые производят и закупают товары, оказывают услуги в интересах ВСУ и других формирований, тоже могут забронированы. При условии, что объем помощи составляет не менее 10 млн гривен за 12 месяц на каждого военнообязанного, который подается на бронь.

Как еще расширили перечень профессий для бронирования

Согласно постановлению №1362, бронь могут получить протезисты, техники-протезисты и инженеры, а также механики протезно-ортопедических изделий. Условие - выполнение не менее 50% нормы рабочего времени за три месяца перед бронированием.