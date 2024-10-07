В Запорожской области начнут строительство восьмой подземной школы, - ОВА

По его словам, правительство выделило на строительство восьмой "подземной школы" в регионе почти 17 млн гривен. Ее строительство в Михайловской общине начнется уже в ближайшие дни. Федоров уточнил, что заведение рассчитано на 200 человек в две смены.

"7 подземных учебных пространств уже строим - как в Запорожье, так и в других общинах области. Двери первой запорожской "подземной школы" планируем открыть этой осенью. Основные работы по всем 8 пространствам закончим в этом году. В них смогут учиться офлайн в две смены более 6 тысяч детей", - рассказал глава Запорожской ОВА.

Также Федоров добавил, что в 2025 году не менее амбициозные планы. В частности, запланировано построить еще 5 подземных учебных пространств на 4 тысячи учеников. По трем им продолжается тендер, а по двум власти разрабатывают проектную документацию.

"Наша цель неизменна - дать возможность 60 тысячам детей Запорожской области учиться в безопасных и комфортных условиях. Для этого создаем экосистему "Безопасное образование офлайн"", - резюмировал он.