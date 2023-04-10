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В Запорожской области россияне заставляют жителей сдавать украинские паспорта, - Генштаб

Фото: в Токмаке россияне заставляют местных сдавать паспорта Украины (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области россияне заставляют местных жителей сдавать свои паспорта Украины и свидетельства о рождении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что таким образом россияне производят принудительную паспортизацию населения.

"Так называемые власти сообщили, что для получения российского паспорта нужно подать паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении и сделать отпечатки пальцев рук. При этом отмечается, что якобы будут возвращать назад владельцам оригинал паспорта гражданина Украины и свидетельства о рождении", - написали в Генштабе.

Напомним, что 9 апреля возле временно оккупированного Токмака Запорожской области раздалось 6 взрывов.

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Запорожская область