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В Запорожской области россияне собираются "узаконить" хищение полезных ископаемых, - ЦНС

Фото: оккупанты хотят узаконить хищение полезных ископаемых в Запорожской области (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне собираются "узаконить" хищение полезных ископаемых на временно оккупированных территориях Запорожской области - сейчас готовится документация для выдачи "лицензий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что курирует проект Министерство природных ресурсов и экологии РФ, а затем его планируют внедрять и на других оккупированных территориях.

"Заметим, что никакое право на пользование земельными участками или тем более добычу ресурсов с украинской земли никакая российская макулатура не предоставляет, ведь она не признана в мире", - отметили в ЦНС.

Также там добавили, что каждый "инвестор" с такой "лицензией" будет официально признан грабителем и будет нести наказание в соответствии с действующим законодательством Украины.

Ситуация в Запорожской области

С начала полномасштабного вторжения РФ оккупировала часть Запорожской области и использует захваченные города и деревни в качестве баз. Кроме этого, неоднократно фиксировались случаи воровства украинского имущества, например, на днях сообщалось, что они вывезли зерно из местного агропредприятия в РФ.

В последние недели ВСУ постепенно продвигаются в области, деоккупируя населенные пункты. Сегодня аналитики Института изучения войны заявили, что именно на Запорожье за прошедшие сутки состоялась "значительная операция" с большим количеством техники.

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Запорожская область