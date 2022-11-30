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В Запорожской области россияне попали в газораспределительный пункт

Фото: в Запорожской области обстреляли газопровод (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 30 ноября россияне обстреляли Запорожскую область. В результате без газа осталось три улицы одного из населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Запорожской области Александра Старуха.

"Этой ночью российские чудовища снова ударили по мирным землям нашей области. В одном из населенных пунктов Запорожского района в результате попадания ракеты (вероятно С-300) поврежден газораспределительный пункт, в результате чего возник пожар", - заявил он.

Пожар быстро был ликвидирован, пострадавших среди населения и персонала нет. Без газа осталось три улицы населенного пункта.

Напомним, 17 ноября ночью россияне нанесли ракетный удар по Вольнянской Запорожской области. В результате попадания трех ракет разрушены гражданские сооружения, в том числе - был разрушен двухэтажный жилой дом.

Добавим, что на следующий день россияне терроризировали мирное население Запорожской области. Враг ударил с С-300 по селу Заречное.

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