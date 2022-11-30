В Запорожской области россияне попали в газораспределительный пункт

В ночь на 30 ноября россияне обстреляли Запорожскую область. В результате без газа осталось три улицы одного из населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию главы Запорожской области Александра Старуха.

"Этой ночью российские чудовища снова ударили по мирным землям нашей области. В одном из населенных пунктов Запорожского района в результате попадания ракеты (вероятно С-300) поврежден газораспределительный пункт, в результате чего возник пожар", - заявил он.

Пожар быстро был ликвидирован, пострадавших среди населения и персонала нет. Без газа осталось три улицы населенного пункта.