В Запорожской области проведут учения на случай возможного подрыва ЗАЭС

"Постоянный ядерный шантаж России держит в напряжении жителей области. С целью налаживания алгоритма действий при ЧС в области запланировано проведение командно-штабных учений для отработки алгоритма действий на случай возможной угрозы теракта на ЗАЭС", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что во время учений профильные службы отработают комплекс действий приближенных к реальным условиям при чрезвычайной ситуации.

О проведении тренировок обещают сообщить дополнительно, чтобы меры отработки готовности и реагирования не беспокоили местных жителей.

Ситуация на Запорожской АЭС

Недавно президент Владимир Зеленский заявил о готовящемся теракте российскими оккупантами на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что россияне уже подготовились к нему.

Также о дополнительном минировании станции сообщал и глава ГУР МО Кирилл Буданов. По его словам, враг заминировал бассейн-охладитель.

Детальнее о том, зачем Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - в материале РБК-Украина.