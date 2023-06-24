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В Запорожской области проведут учения на случай возможного подрыва ЗАЭС

Фото: в Запорожской области проведут обучение в случае возможного подрыва ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожской области проведут учения с целью налаживания алгоритма действий при чрезвычайной ситуации в случае теракта на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.

"Постоянный ядерный шантаж России держит в напряжении жителей области. С целью налаживания алгоритма действий при ЧС в области запланировано проведение командно-штабных учений для отработки алгоритма действий на случай возможной угрозы теракта на ЗАЭС", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что во время учений профильные службы отработают комплекс действий приближенных к реальным условиям при чрезвычайной ситуации.

О проведении тренировок обещают сообщить дополнительно, чтобы меры отработки готовности и реагирования не беспокоили местных жителей.

Ситуация на Запорожской АЭС

Недавно президент Владимир Зеленский заявил о готовящемся теракте российскими оккупантами на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что россияне уже подготовились к нему.

Также о дополнительном минировании станции сообщал и глава ГУР МО Кирилл Буданов. По его словам, враг заминировал бассейн-охладитель.

Детальнее о том, зачем Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - в материале РБК-Украина.

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