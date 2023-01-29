RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожской области более 20 тысяч потребителей без света из-за повреждений сетей

Фото: в Запорожской области 70 населенных пунктов остались без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Запорожской области обесточенными остаются 74 населенных пункта из-за повреждений сетей. Поэтому более 20 тысяч абонентов находятся без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"На сегодняшний день, 29 января, из-за повреждения линий электроснабжения, опор и оборудования без электроснабжения 24 111 потребителей в 74 населенных пунктах Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера из-за боевых действий на Васильевском направлении добавились повреждения в электросетях. Свет исчез в двух населенных пунктах.

Кроме того, без газоснабжения остаются 212 населенных пунктов Запорожской области: 199 - полностью без газа, 13 - частично (около 150 тысяч абонентов).

Ситуация с водой в некоторых районах критическая. Так, на подконтрольных территориях области в результате боевых действий и обстрелов без водоснабжения остаются 16 населенных пунктов Васильевского и Пологовского районов. Обесточены 12 водных объектов.

Напомним, по данным "Укрэнерго", сегодня в энергосистеме остается значительный дефицит, а в области доведены уменьшенные лимиты потребления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світлаЭлектроэнергияЗапорожская область